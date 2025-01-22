Microsoft меняет правила входа в учетные записи: что ждет пользователей с февраля

ukenru
Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
09:59 • 20857 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
09:49 • 36920 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
07:26 • 104037 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
06:10 • 100409 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 119255 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 121236 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120005 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 115230 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 115437 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 115156 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

22 января, 01:16 • 105007 просмотра
Оккупанты подняли тарифы на проезд в Донецке: цена выросла почти вдвое

Оккупанты подняли тарифы на проезд в Донецке: цена выросла почти вдвое

22 января, 01:42 • 72104 просмотра
Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

Трамп анонсировал проект Stargate на $500 млрд для развития ИИ в США

22 января, 02:41 • 102157 просмотра
Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

Трамп отменил указ Байдена о переходе США на электромобили

22 января, 03:21 • 83757 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 73046 просмотра
публикации
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

08:30 • 73092 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

07:26 • 104048 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 124169 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 141729 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 196882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 129059 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 141813 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 164733 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 176564 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 160867 просмотра
Актуальное
Microsoft меняет правила входа в учетные записи: что ждет пользователей с февраля

Microsoft меняет правила входа в учетные записи: что ждет пользователей с февраля

Киев  •  УНН

 • 5773 просмотра

Read in English

Microsoft вводит автоматическое сохранение учетных записей пользователей с февраля 2025 года.

Начиная с февраля, корпорация Майкрософт будет автоматически сохранять учетную запись пользователей.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Microsoft вносит некоторые изменения в способ входа в учетную запись Microsoft в следующем месяце. Начиная с февраля 2025 года, пользователи будут оставаться в учетной записи Microsoft автоматически, если не будут выходить из нее или не будут использовать частный просмотр. 

Это изменение, о котором люди должны знать, особенно если они используют общедоступный компьютер.

Если вы входите в учетную запись Microsoft, вас всегда будут спрашивать, хотите ли вы остаться в системе, пишет The Verge, - «так что вам не придется входить в нее снова в следующий раз».

Apple стал самым дорогим брендом в мире в 2025 году21.01.25, 18:50 • 25604 просмотра

Ранее при входе в учетную запись Microsoft пользователи могли выбирать, оставаться в системе или нет. Теперь, чтобы избежать автоматического входа в систему, нужно использовать приватный режим. «Или не забудьте выйти из системы после завершения сеанса», объясняет издание.

Если пользователь забудет выйти из своей учетной записи Microsoft, он сможет принудительно выйти во всех браузерах и приложениях, кроме консолей Xbox.

Эти изменения произошли после недавнего добавления поддержки ключей для всех учетных записей Microsoft.

российские хакеры пытались взломать в WhatsApp проукраинские аккаунты - Microsoft17.01.25, 04:42 • 32640 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
microsoftМайкрософт
apple-incApple Inc.

Обратиться по вопросам размещения рекламы