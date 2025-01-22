Microsoft меняет правила входа в учетные записи: что ждет пользователей с февраля
Киев • УНН
Microsoft вводит автоматическое сохранение учетных записей пользователей с февраля 2025 года.
Начиная с февраля, корпорация Майкрософт будет автоматически сохранять учетную запись пользователей.
Передает УНН со ссылкой на The Verge.
Microsoft вносит некоторые изменения в способ входа в учетную запись Microsoft в следующем месяце. Начиная с февраля 2025 года, пользователи будут оставаться в учетной записи Microsoft автоматически, если не будут выходить из нее или не будут использовать частный просмотр.
Это изменение, о котором люди должны знать, особенно если они используют общедоступный компьютер.
Если вы входите в учетную запись Microsoft, вас всегда будут спрашивать, хотите ли вы остаться в системе, пишет The Verge, - «так что вам не придется входить в нее снова в следующий раз».
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Ранее при входе в учетную запись Microsoft пользователи могли выбирать, оставаться в системе или нет. Теперь, чтобы избежать автоматического входа в систему, нужно использовать приватный режим. «Или не забудьте выйти из системы после завершения сеанса», объясняет издание.
Если пользователь забудет выйти из своей учетной записи Microsoft, он сможет принудительно выйти во всех браузерах и приложениях, кроме консолей Xbox.
Эти изменения произошли после недавнего добавления поддержки ключей для всех учетных записей Microsoft.
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