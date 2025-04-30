Компанія Microsoft готова судитися заради хмарних сервісів в ЄС на тлі митної війни Трампа

Президент Microsoft Бред Сміт заявив у Брюсселі, що компанія має намір захищати інтереси споживачів хмарних сервісів у Євросоюзі та протистояти можливим утискам з боку урядів у межах нав’язаної президентом США Дональдом Трампом торговельної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Сміт зазначив, що стурбованість європейців зростає щодо того, що використання хмарних сервісів у США стало ризикованим. Дехто припускає, що адміністрація Трампа може наказати американським компаніям призупинити операції для клієнтів з ЄС як відплату за торговельну війну або якщо ЄС продовжить застосовувати своє технічне регулювання.

Це "вкрай малоймовірно", запевнив Сміт, але заявив, що компанія визнає, що це "реально непокоїть людей по всій Європі".

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Microsoft заявила, що збереже можливість подати до суду, якщо від неї вимагатимуть призупинити хмарний бізнес у ЄС на тлі прогнозів, що сервіси можуть виявитися втягнутими в трансатлантичну торговельну війну.

Компанія вже змінює контракти у Європі через побоювання, що послуги заплутаються в митних суперечках між Вашингтоном та Брюсселем.

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Microsoft додає обов'язковий пункт у свої контракти з європейськими урядами та Європейською комісією, в якому зазначено, що вона збереже можливість звернутися до суду у разі, якщо Microsoft накажуть призупинити чи навіть припинити хмарні операції, йдеться у повідомленні.

Люди хочуть знати, що ми пропонуємо більше, ніж просто слова, тому ми готові підкріпити це договірними зобов'язаннями