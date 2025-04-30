Компания Microsoft готова судиться ради облачных сервисов в ЕС на фоне таможенной войны Трампа

Президент Microsoft Брэд Смит заявил в Брюсселе, что компания намерена защищать интересы потребителей облачных сервисов в Евросоюзе и противостоять возможным притеснениям со стороны правительств в рамках навязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Смит отметил, что обеспокоенность европейцев растет относительно того, что использование облачных сервисов в США стало рискованным. Некоторые предполагают, что администрация Трампа может приказать американским компаниям приостановить операции для клиентов из ЕС в качестве ответной меры за торговую войну или если ЕС продолжит применять свое техническое регулирование.

Это "крайне маловероятно", заверил Смит, но заявил, что компания признает, что это "реально беспокоит людей по всей Европе".

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Microsoft заявила, что сохранит возможность подать в суд, если от нее потребуют приостановить облачный бизнес в ЕС на фоне прогнозов, что сервисы могут оказаться втянутыми в трансатлантическую торговую войну.

Компания уже меняет контракты в Европе из-за опасений, что услуги запутаются в таможенных спорах между Вашингтоном и Брюсселем.

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Microsoft добавляет обязательный пункт в свои контракты с европейскими правительствами и Европейской комиссией, в котором указано, что она сохранит возможность обратиться в суд в случае, если Microsoft прикажут приостановить или даже прекратить облачные операции, говорится в сообщении.

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