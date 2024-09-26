Меру Нью-Йорка Адамсу загрожують кримінальні звинувачення, він обіцяє боротися

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55911 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 108190 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 146778 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120634 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112552 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115378 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142422 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75447 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83858 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179142 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 30933 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 40850 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 23801 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 21954 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 19522 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 146775 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142421 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179142 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517514 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6633 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33913 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33592 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35690 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59443 перегляди
Актуальне
Меру Нью-Йорка Адамсу загрожують кримінальні звинувачення, він обіцяє боротися

Меру Нью-Йорка Адамсу загрожують кримінальні звинувачення, він обіцяє боротися

Київ • УНН

 • 15289 перегляди

Ерік Адамс очікує федеральних звинувачень і заявляє про невинуватість. Раніше було відомо про розслідування стосовно можливих незаконних пожертвувань у його кампанію 2021 року, включаючи можливі пожертви від турецького уряду.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що очікує на звинувачення у федеральних злочинах і заявив про свою невинуватість. При цьому за даними газети New York Times, йому вже висунули звинувачення після тривалого федерального розслідування. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Адамс записав відеозверненні, у якому заявив, що якщо звинувачення будуть висунуті, то вони будуть "повністю фальшивими, заснованими на брехні". Він пообіцяв залишатися на посаді, борючись з ними.

Якщо мені висунуть звинувачення, я знаю, що я невинний. Я вимагатиму негайного суду, щоб жителі Нью-Йорка могли почути правду

- заявив Адамс.

Контекст

На початку листопада 2023 року газета The Times, посилаючись на ордер на обшук, повідомила, що федеральна влада розслідує можливе прийняття кампанією Адамса у 2021 році незаконних пожертвувань, у тому числі від турецького уряду.

Розслідування, проведене прокуратурою США, зосереджувалося на тому, чи вступала мерська кампанія Адамса на виборах 2021 року у змову з будівельною компанією з Брукліна з метою залучення іноземних грошей у кампанію через схему підставних донорів, зазначає Times.

Спікер Палати представників США закликав звільнити посла України25.09.24, 22:54 • 18691 перегляд

Влада також шукала інформацію про взаємодію Адамса з Ізраїлем, Китаєм, Катаром, Південною Кореєю та Узбекистаном, повідомляє "Таймс".

У листопаді минулого року ФБР провело обшук електронних пристроїв Адамса, але звинувачення не висунуло. А протягом останніх тижнів пішли у відставку кілька вищих посадових осіб міста на фоні численних федеральних корупційних розслідувань. Комісар поліції Едвард Кабан подав у відставку 12 вересня, через тиждень після того, як агенти ФБР вилучили його телефон. Через кілька днів подала у відставку головний юрисконсульт Адамса, заявивши, що вона "більше не може ефективно виконувати свої обов'язки" на цій посаді. У середу ректор міських державних шкіл Девід Бенкс заявив, що піде у відставку наприкінці року.

Нагадаємо

Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.

Спікер Палати представників США не зустрінеться сьогодні із Зеленським: стала відома причина 26.09.24, 08:48 • 66447 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
izrailІзраїль
the-new-york-timesThe New York Times
uzbekystanУзбекистан
niu-iorkНью-Йорк
pivdenna-koreiaПівденна Корея
katarКатар
kytaiКитай
turechchynaТуреччина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10