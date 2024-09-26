Меру Нью-Йорка Адамсу загрожують кримінальні звинувачення, він обіцяє боротися

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що очікує на звинувачення у федеральних злочинах і заявив про свою невинуватість. При цьому за даними газети New York Times, йому вже висунули звинувачення після тривалого федерального розслідування. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Адамс записав відеозверненні, у якому заявив, що якщо звинувачення будуть висунуті, то вони будуть "повністю фальшивими, заснованими на брехні". Він пообіцяв залишатися на посаді, борючись з ними.

Якщо мені висунуть звинувачення, я знаю, що я невинний. Я вимагатиму негайного суду, щоб жителі Нью-Йорка могли почути правду - заявив Адамс.

Контекст

На початку листопада 2023 року газета The Times, посилаючись на ордер на обшук, повідомила, що федеральна влада розслідує можливе прийняття кампанією Адамса у 2021 році незаконних пожертвувань, у тому числі від турецького уряду.

Розслідування, проведене прокуратурою США, зосереджувалося на тому, чи вступала мерська кампанія Адамса на виборах 2021 року у змову з будівельною компанією з Брукліна з метою залучення іноземних грошей у кампанію через схему підставних донорів, зазначає Times.

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Влада також шукала інформацію про взаємодію Адамса з Ізраїлем, Китаєм, Катаром, Південною Кореєю та Узбекистаном, повідомляє "Таймс".

У листопаді минулого року ФБР провело обшук електронних пристроїв Адамса, але звинувачення не висунуло. А протягом останніх тижнів пішли у відставку кілька вищих посадових осіб міста на фоні численних федеральних корупційних розслідувань. Комісар поліції Едвард Кабан подав у відставку 12 вересня, через тиждень після того, як агенти ФБР вилучили його телефон. Через кілька днів подала у відставку головний юрисконсульт Адамса, заявивши, що вона "більше не може ефективно виконувати свої обов'язки" на цій посаді. У середу ректор міських державних шкіл Девід Бенкс заявив, що піде у відставку наприкінці року.

Нагадаємо

Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.

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