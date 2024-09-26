Мэру Нью-Йорка Адамсу грозят уголовные обвинения, он обещает бороться

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что ожидает обвинения в федеральных преступлениях и заявил о своей невиновности. При этом по данным газеты New York Times, ему уже предъявили обвинения после длительного федерального расследования. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Адамс записал видеообращении, в котором заявил, что если обвинения будут выдвинуты, то они будут "полностью фальшивыми, основанными на лжи". Он пообещал оставаться в должности, борясь с ними.

Если мне предъявят обвинения, я знаю, что я невиновен. Я буду требовать немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду - заявил Адамс.

Контекст

В начале ноября 2023 года газета The Times, ссылаясь на ордер на обыск, сообщила, что федеральные власти расследуют возможное принятие кампанией Адамса в 2021 году незаконных пожертвований, в том числе от турецкого правительства.

Расследование, проведенное прокуратурой США, сосредотачивалось на том, вступала ли мэрская кампания Адамса на выборах 2021 года в сговор со строительной компанией из Бруклина с целью привлечения иностранных денег в кампанию через схему подставных доноров, отмечает Times.

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Власти также искали информацию о взаимодействии Адамса с Израилем, Китаем, Катаром, Южной Кореей и Узбекистаном, сообщает "Таймс".

В ноябре прошлого года ФБР провело обыск электронных устройств Адамса, но обвинения не выдвинуло. А в течение последних недель ушли в отставку несколько высших должностных лиц города на фоне многочисленных федеральных коррупционных расследований. Комиссар полиции Эдвард Кабан подал в отставку 12 сентября, через неделю после того, как агенты ФБР изъяли его телефон. Через несколько дней подала в отставку главный юрисконсульт Адамса, заявив, что она "больше не может эффективно выполнять свои обязанности" на этой должности. В среду ректор городских государственных школ Дэвид Бэнкс заявил, что уйдет в отставку в конце года.

Напомним

Экс-глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.

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