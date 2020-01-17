Медики дали поради, від яких хвороб потрібно вакцинуватись
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Медики розповіли про рекомендовані щеплення, які не входять в обов’язковий перелік, але захищають від небезпечних хвороб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України.
Вказано, що в Україні є календар профілактичних щеплень, що передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Вакцини закуповуються державою, що гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб.
“Також є рекомендовані щеплення, що не входять в обов’язковий перелік, але можуть захистити від небезпечних хвороб. Такі вакцини можна придбати за власний кошт в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що серед хвороб, від яких можна отримати щеплення — вітряна віспа. Від цієї хвороби рекомендують вакцинуватись жінкам, які планують вагітність і раніше не хворіли на “вітрянку”. Ще одна хвороба, від якої можна отримати вакцину — папіломавірус. Щеплюватись потрібно до початку статевого життя, оскільки інфікування відбувається під час статевого акту.
Також щеплення можна отримати від гепатиту А та В. Зокрема, від гепатиту А радять отримати щеплення тим, хто планує подорожувати до країн Африки, Азії та Південної Америки, де можна захворіти, вживаючи забруднену воду. Щеплення від гепатиту В можна отримати безкоштовно дітям, а для дорослих вона рекомендована.
Отримати щеплення можна від пневмококової інфекції, яка щорічно вбиває 1,6 млн людей, половина з яких — діти до 5 років. Також вакцинують від менінгококової інфекції, ротавірусної інфекції та грипу. Від грипу краще вакцинуватися до початку циркуляції вірусу.
Нагадаємо, в Україну прибуло понад 360 тис. доз вакцини від кору, паротиту та краснухи.