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Медики дали советы, от каких болезней нужно вакцинироваться

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Медики рассказали о рекомендуемых прививках, которые не входят в обязательный перечень, но защищают от опасных болезней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Медики дали советы, от каких болезней нужно вакцинироваться

Указано, что в Украине есть календарь профилактических прививок, который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Вакцины закупаются государством, которое гарантирует возможность украинцам получить бесплатные прививки против этих болезней.

“Также есть рекомендованные прививки, не входящие в обязательный перечень, но могут защитить от опасных болезней. Такие вакцины можно приобрести за свой счет в аптеке или сделать прививку в частной клинике”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди болезней, от которых можно получить прививки — ветряная оспа. От этой болезни рекомендуют прививаться женщинам, которые планируют беременность и ранее не болели “ветрянкой”. Еще одна болезнь, от которой можно получить вакцину — папилломавирус. Прививаться нужно до начала половой жизни, поскольку инфицирование происходит во время полового акта.

Также прививки можно получить от гепатита А и В. В частности, от гепатита А советуют получить прививку тем, кто планирует путешествовать в страны Африки, Азии и Южной Америки, где можно заболеть, употребляя загрязненную воду. Прививка от гепатита В можно получить бесплатно детям, а для взрослых она рекомендована.

Получить прививку можно от пневмококковой инфекции, которая ежегодно убивает 1,6 млн человек, половина из которых — дети до 5 лет. Также вакцинируют от менингококковой инфекции, ротавирусной инфекции и гриппа. От гриппа лучше вакцинироваться до начала циркуляции вируса.

Напомним, в Украину прибыло более 360 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

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