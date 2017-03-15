Майже 100 тис. осіб покинули будинки з початку операції по звільненню західної частини Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Понад 97 тис. осіб були змушені покинути свої будинки в західній частині Мосула з того моменту, як іракська армія почала операцію по звільненню цих районів міста від терористів угруповання Ісламська держава, передає УНН з посиланням на AFP.
"Західний Мосул покинули 16 229 сімей (97 374 особи) за останні 19 днів, в період з 25 лютого по 15 березня", - йдеться в повідомленні Міжнародної організації з міграції.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив, що наступ урядових військ з метою відбити місто Мосул від бойовиків "Ісламської держави" досяг кінцевої стадії.