Почти 100 тыс. человек покинули дома с начала операции по освобождению западной части Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Более 97 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в западной части Мосула с того момента, как иракская армия начала операцию по освобождению этих районов города от террористов группировки Исламское государство, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Западный Мосул покинули 16 229 семей (97 374 человека) за последние 19 дней, в период с 25 февраля по 15 марта", - говорится в сообщении Международной организации по миграции.
Как сообщал УНН, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что наступление правительственных войск с целью отбить город Мосул у боевиков "Исламского государства" достигло конечной стадии.