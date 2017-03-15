Почти 100 тыс. человек покинули дома с начала операции по освобождению западной части Мосула

"Западный Мосул покинули 16 229 семей (97 374 человека) за последние 19 дней, в период с 25 февраля по 15 марта", - говорится в сообщении Международной организации по миграции.

Как сообщал УНН, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что наступление правительственных войск с целью отбить город Мосул у боевиков "Исламского государства" достигло конечной стадии.