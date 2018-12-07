Маркарова розпочала ротації у Мінфіні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кабінет міністрів України за поданням міністра фінансів Оксани Маркарової перевів Юрія Гелетія з посади заступника голови Мінфіну на посаду заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"5 грудня за поданням міністра фінансів Оксани Маркарової Кабінет міністрів призначив Юрія Гелетія на посаду заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції. Відповідне розпорядження оприлюднено сьогодні на сайті Кабінету міністрів", - повідомили у Мінфіні.
У своїй новій ролі, як зазначається, Юрій Гелетій зосередиться на трьох ключових напрямах:
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- реформа системи управління державними фінансами;
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- програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
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- управління державними банками.
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Він, вступаючи на нову посаду, наголосив на необхідності "підвищити ефективність системи управління державними фінансами, гармонізувати наші підходи з партнерами у ЄС та зменшити свою присутність у банківському секторі".
"Ці завдання, а також підтримка макроекономічної стабільності у партнерстві з міжнародними фінансовими організаціями, будуть моїми пріоритетами", - сказав Гелетій.
Юрій Гелетій, до нинішньої ротації, був заступником міністра фінансів з липня 2018 року.
Нагадаємо, 23 листопада міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що ще не визначилася з кандидатурою на посаду першого заступника міністра.
Як повідомляв УНН, 22 листопада Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів.