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Маркарова начала ротации в Минфине

Киев • УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой перевел Юрия Гелетия с должности заместителя главы Минфина на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Маркарова начала ротации в Минфине

"5 декабря по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет министров назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте Кабинета министров", - сообщили в Минфине.

В своей новой роли, как отмечается, Юрий Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях:

  • реформа системы управления государственными финансами;
  • программы сотрудничества с международными финансовыми организациями;
  • управление государственными банками.

Он, вступая в новую должность, подчеркнул необходимость "повысить эффективность системы управления государственными финансами, гармонизировать наши подходы с партнерами в ЕС и уменьшить свое присутствие в банковском секторе".

"Эти задачи, а также поддержка макроэкономической стабильности в партнерстве с международными финансовыми организациями, будут моими приоритетами", - сказал Гелетий.

Юрий Гелетий, до нынешней ротации, был заместителем министра финансов с июля 2018 года.

Напомним, 23 ноября министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что еще не определилась с кандидатурой на должность первого заместителя министра.

Как сообщал УНН, 22 ноября Верховная Рада назначила Оксану Маркаров министром финансов.

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