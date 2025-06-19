Майже 90% українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні - дослідження

Міністерство цифрової трансформації України провело дослідження якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні з позиції оцінки користувачами. З'ясувалося, що абсолютна більшість українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

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За його словами, дослідження було реалізоване за підтримки ПРООН та уряду Швеції.

Ми продовжуємо будувати цифрову державу, де зв’язок є базовою потребою в кожному домі й для кожного українця. Уже другий рік поспіль Україна посідає перше місце за якістю фіксованого інтернету у світі. Щоб відстежувати поточну ситуацію, ми регулярно моніторимо якість мобільного зв’язку - написав Федоров.

За результатами опитування:

89% українців задоволені якістю мобільного зв’язку;

91% задоволені мобільним інтернетом, 60% називають його хорошим або дуже хорошим;

96% користувачів задоволені домашнім інтернетом, 80% уважають його відмінним або хорошим.

Федоров також додав, що мобільний зв’язок продовжує рівномірно покривати територію України, проте виклики все ще залишаються. Насамперед у деокупованих районах та віддалених громадах. Проте навіть попри такі перешкоди більшість українців дедалі частіше відзначає позитивні зміни в цифровій інфраструктурі країни.

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За даними Центру національного спротиву, росіяни залишають жителів тимчасово окупованих територій України без зв’язку під приводом посилення "безпеки". На ТОТ, зокрема на Луганщині та в Запорізькій області, вже понад тиждень немає стабільного мобільного зв’язку та інтернету.

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