Майже 90% українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні - дослідження

$41.630.10
47.900.11
ukenru
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
14:14 • 12612 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
13:56 • 32962 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
13:07 • 34557 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 43861 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 110260 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 60102 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 143558 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 202666 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 93813 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129883 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
48%
748мм
Популярнi новини
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів19 червня, 08:27 • 62678 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 132243 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 72976 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 25115 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 60222 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 60479 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 73234 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 110260 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 132521 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 166042 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні14:51 • 13492 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 25311 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 173455 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 249970 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 221845 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Майже 90% українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні - дослідження

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Уже другий рік поспіль Україна посідає перше місце за якістю фіксованого інтернету у світі. Як виявило чергове дослідження від Мінцифри, абсолютна більшість українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні.

Майже 90% українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні - дослідження

Міністерство цифрової трансформації України провело дослідження якості мобільного зв’язку та інтернету в Україні з позиції оцінки користувачами. З'ясувалося, що абсолютна більшість українців задоволені якістю мобільного зв’язку в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Деталі

За його словами, дослідження було реалізоване за підтримки ПРООН та уряду Швеції.

Ми продовжуємо будувати цифрову державу, де зв’язок є базовою потребою в кожному домі й для кожного українця. Уже другий рік поспіль Україна посідає перше місце за якістю фіксованого інтернету у світі. Щоб відстежувати поточну ситуацію, ми регулярно моніторимо якість мобільного зв’язку

- написав Федоров.

За результатами опитування:

  • 89% українців задоволені якістю мобільного зв’язку;
    • 91% задоволені мобільним інтернетом, 60% називають його хорошим або дуже хорошим;
      • 96% користувачів задоволені домашнім інтернетом, 80% уважають його відмінним або хорошим.

        Федоров також додав, що мобільний зв’язок продовжує рівномірно покривати територію України, проте виклики все ще залишаються. Насамперед у деокупованих районах та віддалених громадах. Проте навіть попри такі перешкоди більшість українців дедалі частіше відзначає позитивні зміни в цифровій інфраструктурі країни.

        Майже весь Іран залишився без Інтернету на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем18.06.25, 20:05 • 3512 переглядiв

        Нагадаємо

        За даними Центру національного спротиву, росіяни залишають жителів тимчасово окупованих територій України без зв’язку під приводом посилення "безпеки". На ТОТ, зокрема на Луганщині та в Запорізькій області, вже понад тиждень немає стабільного мобільного зв’язку та інтернету.

        Google може заплатити рекордний штраф у понад 4 млрд євро: суд ЄС підтримав звинувачення у порушенні конкуренції19.06.25, 18:12 • 870 переглядiв

        Лілія Набока

        Лілія Набока

        СуспільствоТехнології
        Луганська область
        Запорізька область
        Федоров Михайло Альбертович
        Швеція
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9