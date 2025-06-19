Почти 90% украинцев довольны качеством мобильной связи в стране - исследование

Министерство цифровой трансформации Украины провело исследование качества мобильной связи и интернета в Украине с позиции оценки пользователями. Выяснилось, что абсолютное большинство украинцев довольны качеством мобильной связи в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Детали

По его словам, исследование было реализовано при поддержке ПРООН и правительства Швеции.

Мы продолжаем строить цифровое государство, где связь является базовой потребностью в каждом доме и для каждого украинца. Уже второй год подряд Украина занимает первое место по качеству фиксированного интернета в мире. Чтобы отслеживать текущую ситуацию, мы регулярно мониторим качество мобильной связи - написал Федоров.

По результатам опроса:

89% украинцев удовлетворены качеством мобильной связи;

91% довольны мобильным интернетом, 60% называют его хорошим или очень хорошим;

96% пользователей довольны домашним интернетом, 80% считают его отличным или хорошим.

Федоров также добавил, что мобильная связь продолжает равномерно покрывать территорию Украины, однако вызовы все еще остаются. Прежде всего в деоккупированных районах и отдаленных громадах. Однако даже несмотря на такие препятствия, большинство украинцев все чаще отмечает позитивные изменения в цифровой инфраструктуре страны.

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Напомним

По данным Центра национального сопротивления, россияне оставляют жителей временно оккупированных территорий Украины без связи под предлогом усиления "безопасности". На ТОТ, в частности на Луганщине и в Запорожской области, уже больше недели нет стабильной мобильной связи и интернета.

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