Почти 90% украинцев довольны качеством мобильной связи в стране - исследование
Киев • УНН
Уже второй год подряд Украина занимает первое место по качеству фиксированного интернета в мире. Как показало очередное исследование от Минцифры, абсолютное большинство украинцев довольны качеством мобильной связи в стране.
Министерство цифровой трансформации Украины провело исследование качества мобильной связи и интернета в Украине с позиции оценки пользователями. Выяснилось, что абсолютное большинство украинцев довольны качеством мобильной связи в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Детали
По его словам, исследование было реализовано при поддержке ПРООН и правительства Швеции.
Мы продолжаем строить цифровое государство, где связь является базовой потребностью в каждом доме и для каждого украинца. Уже второй год подряд Украина занимает первое место по качеству фиксированного интернета в мире. Чтобы отслеживать текущую ситуацию, мы регулярно мониторим качество мобильной связи
По результатам опроса:
- 89% украинцев удовлетворены качеством мобильной связи;
- 91% довольны мобильным интернетом, 60% называют его хорошим или очень хорошим;
- 96% пользователей довольны домашним интернетом, 80% считают его отличным или хорошим.
Федоров также добавил, что мобильная связь продолжает равномерно покрывать территорию Украины, однако вызовы все еще остаются. Прежде всего в деоккупированных районах и отдаленных громадах. Однако даже несмотря на такие препятствия, большинство украинцев все чаще отмечает позитивные изменения в цифровой инфраструктуре страны.
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Напомним
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