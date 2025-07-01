Маємо й надалі тиснути на росію: Зеленський озвучив очікування Києва від головування Данії в Раді ЄС

У час головування Данії в Раді ЄС маємо й надалі тиснути на росію заради захисту всієї Європи, наших людей, суверенітету та незалежності європейських країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський привітав Данію з початком головування в Раді ЄС, а також озвучив очікування Києва.

Очікуємо, що наступні пів року можуть стати періодом важливих рішень. Україна реалізовує все, що необхідно в перемовному процесі щодо вступу нашої держави у Євросоюз. Цього року – і це буде саме в час данського головування – ми будемо готові до відкриття всіх кластерів

За його словами, у Києві особливо цінують рішучість Данії в оборонній підтримці України, і багато прикладів справжнього лідерства Данії підтримують безпековий розвиток усієї Європи.

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Зеленський подякував за данську модель в інвестуванні у виробництво зброї в Україні, за послідовний захист Данією спільних інтересів Європи та європейського способу життя.

У час головування Данії в Раді ЄС маємо й надалі тиснути на Росію заради захисту всієї Європи, наших людей, суверенітету та незалежності європейських країн. путіну сильна Європа не потрібна – сильна Європа потрібна тільки європейцям. Тож санкції Європи та інших партнерів мають бути значно дієвішими, і ми з Данією точно знаємо, як це зробити. Вже готуємося до зустрічі з Метте Фредеріксен. Упевнений, що матимемо предметне обговорення. Будемо працювати й надалі разом заради більш ефективної європейської архітектури безпеки

Крім того, Глава української держави подякував Польщі за підтримку в час головування в Раді ЄС.

Це важливо і для нашої країни, і для всієї Європи. Ми памʼятаємо, що тільки разом можемо захистити нашу незалежність – кожної нації поруч із росією: українців, поляків, усіх народів нашого регіону. Саме це і робимо. Цінуємо нові санкційні кроки Європи проти Росії за війну, які були зроблені в час головування Польщі в Раді ЄС. Дякую польському урядові та Дональду Туску за ті речі, яких вдалося досягнути за пів року разом із партнерами: зміцнення оборонної підтримки України, нові інвестиції в наше виробництво зброї в Україні та загалом у Європі, а також позитивні кроки в підготовці євроінтеграційних процесів. Усе це працюватиме для сили Європи. Дякую!