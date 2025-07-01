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Мы должны и дальше давить на россию: Зеленский озвучил ожидания Киева от председательства Дании в Совете ЕС

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность давления на россию во время председательства Дании в Совете ЕС, а также поблагодарил Польшу за поддержку. Украина готова к открытию всех кластеров в переговорном процессе по вступлению в Евросоюз в этом году.

Мы должны и дальше давить на россию: Зеленский озвучил ожидания Киева от председательства Дании в Совете ЕС

Во время председательства Дании в Совете ЕС мы должны и дальше давить на россию ради защиты всей Европы, наших людей, суверенитета и независимости европейских стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский поздравил Данию с началом председательства в Совете ЕС, а также озвучил ожидания Киева.

Ожидаем, что следующие полгода могут стать периодом важных решений. Украина реализует все, что необходимо в переговорном процессе относительно вступления нашего государства в Евросоюз. В этом году – и это будет именно во время датского председательства – мы будем готовы к открытию всех кластеров 

- заявил Президент.

По его словам, в Киеве особенно ценят решимость Дании в оборонной поддержке Украины, и многие примеры настоящего лидерства Дании поддерживают развитие безопасности всей Европы.

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Зеленский поблагодарил за датскую модель инвестирования в производство оружия в Украине, за последовательную защиту Данией общих интересов Европы и европейского образа жизни.

Во время председательства Дании в Совете ЕС мы должны и дальше давить на россию ради защиты всей Европы, наших людей, суверенитета и независимости европейских стран. путину сильная Европа не нужна – сильная Европа нужна только европейцам. Поэтому санкции Европы и других партнеров должны быть значительно действеннее, и мы с Данией точно знаем, как это сделать. Уже готовимся к встрече с Метте Фредериксен. Уверен, что будет предметное обсуждение. Будем работать и дальше вместе ради более эффективной европейской архитектуры безопасности 

- подчеркнул Президент.

Добавим

Кроме того, Глава украинского государства поблагодарил Польшу за поддержку во время председательства в Совете ЕС.

Это важно и для нашей страны, и для всей Европы. Мы помним, что только вместе можем защитить нашу независимость – каждой нации рядом с Россией: украинцев, поляков, всех народов нашего региона. Именно это и делаем.  Ценим новые санкционные шаги Европы против России за войну, которые были сделаны во время председательства Польши в Совете ЕС. Спасибо польскому правительству и Дональду Туску за те вещи, которых удалось достичь за полгода вместе с партнерами: укрепление оборонной поддержки Украины, новые инвестиции в наше производство оружия в Украине и в целом в Европе, а также позитивные шаги в подготовке евроинтеграционных процессов. Все это будет работать для силы Европы. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Европейский Союз
Дания
Дональд Туск
Владимир Зеленский
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Киев
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