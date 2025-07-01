Мы должны и дальше давить на россию: Зеленский озвучил ожидания Киева от председательства Дании в Совете ЕС

Во время председательства Дании в Совете ЕС мы должны и дальше давить на россию ради защиты всей Европы, наших людей, суверенитета и независимости европейских стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Зеленский поздравил Данию с началом председательства в Совете ЕС, а также озвучил ожидания Киева.

Ожидаем, что следующие полгода могут стать периодом важных решений. Украина реализует все, что необходимо в переговорном процессе относительно вступления нашего государства в Евросоюз. В этом году – и это будет именно во время датского председательства – мы будем готовы к открытию всех кластеров - заявил Президент.

По его словам, в Киеве особенно ценят решимость Дании в оборонной поддержке Украины, и многие примеры настоящего лидерства Дании поддерживают развитие безопасности всей Европы.

Украина выполнила все шаги для открытия переговорного кластера относительно вступления в ЕС - Сибига

Зеленский поблагодарил за датскую модель инвестирования в производство оружия в Украине, за последовательную защиту Данией общих интересов Европы и европейского образа жизни.

Во время председательства Дании в Совете ЕС мы должны и дальше давить на россию ради защиты всей Европы, наших людей, суверенитета и независимости европейских стран. путину сильная Европа не нужна – сильная Европа нужна только европейцам. Поэтому санкции Европы и других партнеров должны быть значительно действеннее, и мы с Данией точно знаем, как это сделать. Уже готовимся к встрече с Метте Фредериксен. Уверен, что будет предметное обсуждение. Будем работать и дальше вместе ради более эффективной европейской архитектуры безопасности - подчеркнул Президент.

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Кроме того, Глава украинского государства поблагодарил Польшу за поддержку во время председательства в Совете ЕС.