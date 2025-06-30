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Украина выполнила все шаги для открытия переговорного кластера относительно вступления в ЕС - Сибига

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украина выполнила все подготовительные шаги для открытия переговорного кластера относительно вступления в ЕС. Рабочие группы определяют дату его проведения.

Украина выполнила все шаги для открытия переговорного кластера относительно вступления в ЕС - Сибига

Украина выполнила все необходимые подготовительные шаги для открытия переговорного кластера по вступлению в Европейский Союз. Теперь будет продолжаться работа команд для определения даты его проведения. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Украина выполнила все необходимые подготовительные шаги для открытия переговорного кластера по вступлению в ЕС. Говорили о проведении в конце года межправительственных консультаций. Мы будем и дальше работать на уровне команд, чтобы определить конкретную дату для проведения этого важного механизма 

- сообщил Сибига.

Дополнение

Сибига сообщил, что Украина отстаивает позицию, что нужно начинать использовать российские замороженные активы для нужд обороны и восстановления нашего государства. Юридические команды ищут наиболее правильные формы для воплощения этих намерений.

С начала года россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую потребность усиления систем ПВО и собственного производства оружия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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