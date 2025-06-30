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Ми шукаємо найбільш правильні юридичні формули використання заморожених активів росії - Сибіга

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Україна наполягає на використанні заморожених російських активів для оборони та відновлення. Юридичні команди шукають оптимальні схеми для цього. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що агресор має платити за завдану шкоду.

Ми шукаємо найбільш правильні юридичні формули використання заморожених активів росії - Сибіга

Україна відстоює позицію, що потрібно починати використовувати російські заморожені активи для потреб оборони та відновлення нашої держави. Юридичні команди шукають найбільш правильні форми для втілення цих намірів, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганн Вадефулем, повідомляє УНН.

Деталі

Щодо заморожених активів: Україна відстоює принципову позицію, що час переходити від ситуації, коли ми використовуємо лише прибутки від цих активів до їх використання для потреб української оборони, для потреб відновлення. Це справедливо. Саме агресор має платити за завдану шкоду

- повідомив Сибіга.

Очільник МЗС додав, що юридичні команди шукають найбільш правильні формули використання заморожених активів. 

Ми бачимо еволюцію позиції європейських країн. Нам потрібне консолідоване рішення, тому ми і надалі працюємо в країнах, де зосереджено найбільше заморожених активів. Працюють юридичні команди, які шукають найбільш правильні формули для того, щоб втілити це рішення щодо використання російських активів для потреб української оборони

 - зазначив Сибіга.

Доповнення

З початку року росія майже щоденно атакує Україну ракетами та дронами, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на критичній потребі посилення систем ППО та власного виробництва зброї.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
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