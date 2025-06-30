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Мы ищем наиболее правильные юридические формулы использования замороженных активов россии - Сибига

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для обороны и восстановления. Юридические команды ищут оптимальные схемы для этого. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб.

Мы ищем наиболее правильные юридические формулы использования замороженных активов россии - Сибига

Украина отстаивает позицию, что необходимо начинать использовать замороженные российские активы для нужд обороны и восстановления нашего государства. Юридические команды ищут наиболее правильные формы для воплощения этих намерений, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Подробности

Что касается замороженных активов: Украина отстаивает принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от этих активов, к их использованию для нужд украинской обороны, для нужд восстановления. Это справедливо. Именно агрессор должен платить за нанесенный ущерб

- сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что юридические команды ищут наиболее правильные формулы использования замороженных активов. 

Мы видим эволюцию позиции европейских стран. Нам нужно консолидированное решение, поэтому мы и в дальнейшем работаем в странах, где сосредоточено больше всего замороженных активов. Работают юридические команды, которые ищут наиболее правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны

 - отметил Сибига.

Дополнение

С начала года россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую необходимость усиления систем ПВО и собственного производства оружия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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