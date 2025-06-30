Мы ищем наиболее правильные юридические формулы использования замороженных активов россии - Сибига
Киев • УНН
Украина настаивает на использовании замороженных российских активов для обороны и восстановления. Юридические команды ищут оптимальные схемы для этого. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что агрессор должен платить за нанесенный ущерб.
Украина отстаивает позицию, что необходимо начинать использовать замороженные российские активы для нужд обороны и восстановления нашего государства. Юридические команды ищут наиболее правильные формы для воплощения этих намерений, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем, сообщает УНН.
Подробности
Что касается замороженных активов: Украина отстаивает принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от этих активов, к их использованию для нужд украинской обороны, для нужд восстановления. Это справедливо. Именно агрессор должен платить за нанесенный ущерб
Глава МИД добавил, что юридические команды ищут наиболее правильные формулы использования замороженных активов.
Мы видим эволюцию позиции европейских стран. Нам нужно консолидированное решение, поэтому мы и в дальнейшем работаем в странах, где сосредоточено больше всего замороженных активов. Работают юридические команды, которые ищут наиболее правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны
Дополнение
С начала года россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую необходимость усиления систем ПВО и собственного производства оружия.