Мы ищем наиболее правильные юридические формулы использования замороженных активов россии - Сибига

Украина отстаивает позицию, что необходимо начинать использовать замороженные российские активы для нужд обороны и восстановления нашего государства. Юридические команды ищут наиболее правильные формы для воплощения этих намерений, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем, сообщает УНН.

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Что касается замороженных активов: Украина отстаивает принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от этих активов, к их использованию для нужд украинской обороны, для нужд восстановления. Это справедливо. Именно агрессор должен платить за нанесенный ущерб - сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что юридические команды ищут наиболее правильные формулы использования замороженных активов.

Мы видим эволюцию позиции европейских стран. Нам нужно консолидированное решение, поэтому мы и в дальнейшем работаем в странах, где сосредоточено больше всего замороженных активов. Работают юридические команды, которые ищут наиболее правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны - отметил Сибига.

Дополнение

С начала года россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую необходимость усиления систем ПВО и собственного производства оружия.