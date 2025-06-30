Україна виконала всі кроки для відкриття переговорного кластеру щодо вступу у ЄС - Сибіга
Київ • УНН
Україна виконала всі підготовчі кроки для відкриття переговорного кластеру щодо вступу в ЄС. Робочі групи визначають дату його проведення.
Україна виконала всі необхідні підготовчі кроки для відкриття переговорного кластеру щодо вступу у Європейський Союз. Тепер триватиме робота команд для визначення дати його проведення. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, повідомляє УНН.
Україна виконала всі необхідні підготовчі кроки для відкриття переговорного кластеру щодо вступу в ЄС. Говорили про проведення наприкінці року міжурядових консультацій. Ми будемо і далі працювати на рівні команд, щоб визначити конкретну дату для проведення цього важливого механізму
Доповнення
Сибіга повідомив, що Україна відстоює позицію, що потрібно починати використовувати російські заморожені активи для потреб оборони та відновлення нашої держави. Юридичні команди шукають найбільш правильні форми для втілення цих намірів.
З початку року росія майже щоденно атакує Україну ракетами та дронами, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на критичній потребі посилення систем ППО та власного виробництва зброї.