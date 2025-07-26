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Литва виділить 30 млн євро на закупівлю Patriot для України - міністр оборони

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Литва планує виділити до 30 мільйонів євро на закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України. Це рішення є частиною угоди, за якою європейські члени НАТО купуватимуть американську зброю для Києва.

Литва виділить 30 млн євро на закупівлю Patriot для України - міністр оборони

Литва обіцяє виділити 30 мільйонів євро, на тлі того, як деякі європейські країни планують закупити для України американські далекобійні системи ППО Patriot. Про це заявила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне, передає УНН з посиланням на LRT.

Деталі

"Литва висловила свою позицію, що вона сприятиме закупівлі зброї, виробленої Сполученими Штатами для України, і зокрема закупівлі систем Patriot", - сказала Шакалієне BNS у п’ятницю після зустрічі міністрів оборони країн Балтії з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Литва планує внести до 30 мільйонів євро на цю закупівлю і таким чином надіслати стратегічний сигнал про те, що ми справді позитивно сприймаємо це рішення президента Трампа

- заявила Шакалієне.

Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph25.07.25, 11:28 • 50215 переглядiв

Доповнення

У середині липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з лідером НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські члени альянсу купуватимуть американську зброю для Києва, зокрема системи Patriot, щоб допомогти Києву протистояти російському вторгненню.

Повідомлялося, що Німеччина запропонувала профінансувати дві системи Patriot, а кілька інших союзників по НАТО висловили готовність оплатити ще три.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над тим, щоб забезпечити надходження десяти систем протиповітряної оборони Patriot. Також важливо, щоб системи надійшли одразу з ракетами до них.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Литва
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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