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Литва выделит 30 млн евро на закупку Patriot для Украины - министр обороны

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Литва планирует выделить до 30 миллионов евро на закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины. Это решение является частью соглашения, по которому европейские члены НАТО будут покупать американское оружие для Киева.

Литва выделит 30 млн евро на закупку Patriot для Украины - министр обороны

Литва обещает выделить 30 миллионов евро на фоне того, как некоторые европейские страны планируют закупить для Украины американские дальнобойные системы ПВО Patriot. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, передает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

"Литва выразила свою позицию, что она будет способствовать закупке оружия, произведенного Соединенными Штатами для Украины, и в частности закупке систем Patriot", - сказала Шакалиене BNS в пятницу после встречи министров обороны стран Балтии с министром обороны США Питом Хегсетом.

Литва планирует внести до 30 миллионов евро на эту закупку и таким образом послать стратегический сигнал о том, что мы действительно положительно воспринимаем это решение президента Трампа

- заявила Шакалиене.

Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph25.07.25, 11:28 • 50188 просмотров

Дополнение

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с лидером НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские члены альянса будут покупать американское оружие для Киева, в частности системы Patriot, чтобы помочь Киеву противостоять российскому вторжению.

Сообщалось, что Германия предложила профинансировать две системы Patriot, а несколько других союзников по НАТО выразили готовность оплатить еще три.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над тем, чтобы обеспечить поступление десяти систем противовоздушной обороны Patriot. Также важно, чтобы системы поступили сразу с ракетами к ним.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Литва
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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