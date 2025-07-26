Литва выделит 30 млн евро на закупку Patriot для Украины - министр обороны

Литва обещает выделить 30 миллионов евро на фоне того, как некоторые европейские страны планируют закупить для Украины американские дальнобойные системы ПВО Patriot. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, передает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

"Литва выразила свою позицию, что она будет способствовать закупке оружия, произведенного Соединенными Штатами для Украины, и в частности закупке систем Patriot", - сказала Шакалиене BNS в пятницу после встречи министров обороны стран Балтии с министром обороны США Питом Хегсетом.

Литва планирует внести до 30 миллионов евро на эту закупку и таким образом послать стратегический сигнал о том, что мы действительно положительно воспринимаем это решение президента Трампа - заявила Шакалиене.

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Дополнение

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с лидером НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские члены альянса будут покупать американское оружие для Киева, в частности системы Patriot, чтобы помочь Киеву противостоять российскому вторжению.

Сообщалось, что Германия предложила профинансировать две системы Patriot, а несколько других союзников по НАТО выразили готовность оплатить еще три.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над тем, чтобы обеспечить поступление десяти систем противовоздушной обороны Patriot. Также важно, чтобы системы поступили сразу с ракетами к ним.