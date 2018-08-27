Лукашенко звинуватив Росію у невиконанні економічних домовленостей

Зокрема, за словами Лукашенка, його країна недоотримує митні виплати від реекспорту російської нафти. Білоруський лідер нагадав, що в квітні 2017 року з Росією обговорювалася ціна на газ і саме тоді сторони домовилися про зарахування до бюджету митних зборів, але у наслідок підвищення ціни на нафту Білорусь почала заробляти більше, тоді росіяни і припинили перераховувати гроші у бюджет свого сусіда.

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"Ми від Росії хочемо єдиного - щоб Росія виконувала домовленості і угоди, яких ми з нею досягли, підписали. Розумієте: підписано - це норма. Це хороша риса для будь-якої держави. Тим більше великої держави - Росії. Якщо вже підписав - виконуй. Чи не виконуєш - тебе немає довіри. Тому ми хочемо єдине: робіть те, про що ми домовилися", - розповів президент Білорусі.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво білоруського уряду. Новим прем'єр-міністром Білорусі став Сергій Румас.