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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Лукашенко обвинил Россию в невыполнении экономических договоренностей

Киев • УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на российские власти, обвинив их в нарушении двусторонних договоренностей в нефтегазовой сфере, из-за которых бюджет Беларуси теперь недополучает прибыль. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает УНН.

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении экономических договоренностей

В частности, по словам Лукашенко, его страна недополучает таможенные выплаты от реэкспорта российской нефти. Белорусский лидер напомнил, что в апреле 2017 года с Россией обсуждалась цена на газ и именно тогда стороны договорились о зачислении в бюджет таможенных пошлин, но вследствие повышения цены на нефть Беларусь начала зарабатывать больше, тогда россияне и прекратили перечислять деньги в бюджет своего соседа.

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"Мы от России хотим одного - чтобы Россия выполняла договоренности и соглашения, которых мы с ней достигли, подписали. Понимаете: подписано - это норма. Это хорошая черта для любого государства. Тем более великой державы - России. Если подписал - выполняй. Если не выполняешь - у тебя нет доверия. Поэтому мы хотим одно: делайте то, о чем мы договорились", - рассказал президент Беларуси.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство белорусского правительства. Новым премьер-министром Беларуси стал Сергей Румас.

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