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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ліки за програмою єПідтримка: за два дні українці витратили понад 6,5 млн гривень

Ліки за програмою єПідтримка: за два дні українці витратили понад 6,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 17970 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Починаючи з 24 січня українці витратили понад 6,5 мільйонів гривень на ліки за кошти програми єПідтримка. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата

“З 24 січня Уряд розширив ініціативу на громадян віком від 60 років. Лише за 2 дні українці купили ліків за кошти програми єПідтримка на понад 6,5 млн грн.”, - заявив Шмигаль.

Деталі

Він додав, що наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, та 1,7 млрд грн вже витрачено.

Додамо

24 січня Президент України Володимир ЗЕленський анонсував, Україні планують розширити сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка” і дозволити людям віком від 60 років витрачати отримані кошти на оплату комунальних послуг.

Як стало відомо УНН, українці з тисячі гривень, отриманих за вакцинацію проти COVID-19, найбільше витрачають на книжки, кіно та залізничні квитки.

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