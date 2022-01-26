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Лекарства по программе эПоддержка: за два дня украинцы потратили более 6,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 17965 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Начиная с 24 января украинцы потратили более 6,5 миллионов гривен на лекарства за средства программы эПоддержка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата

“С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за 2 дня украинцы купили лекарств за средства программы эПоддержка более чем на 6,5 млн грн", - заявил Шмигаль.

Детали

Он добавил, что сейчас более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, и 1,7 млрд грн уже потрачены.

Добавим

24 января Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине планируют расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “эПоддержка” и позволить людям в возрасте от 60 лет тратить полученные средства на оплату коммунальных услуг.

Как стало известно УНН, украинцы из тысячи гривен, полученных за вакцинацию против COVID-19, больше всего тратят на книги, кино и железнодорожные билеты.

Украинские Национальные Новости

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