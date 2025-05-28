Міністр закордонних справ росії сергій лавров відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва, підкреслив, що Німеччина "сповзає по площині, якою вже рухалася до свого краху".

Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. Україна може атакувати військові позиції у рф для самозахисту.

Жодних обмежень щодо дальності зброї, що постачається в Україну, більше немає ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців