лавров заявив, що Німеччина "сповзає до краху" на тлі заяв про передачу Києву далекобійних ракет
Київ • УНН
Лавров відреагував на слова Мерца про передачу Україні далекобійних ракет. За його словами, Німеччина рухається до краху, як це було раніше.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
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Коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва, підкреслив, що Німеччина "сповзає по площині, якою вже рухалася до свого краху".
Нагадаємо
Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. Україна може атакувати військові позиції у рф для самозахисту.
Жодних обмежень щодо дальності зброї, що постачається в Україну, більше немає ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців