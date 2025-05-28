лавров заявив, що Німеччина "сповзає до краху" на тлі заяв про передачу Києву далекобійних ракет

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації
Ексклюзив
14:57 • 8096 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
12:43 • 25215 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 40432 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

28 травня, 10:11 • 45579 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 63240 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 141221 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 65145 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 134681 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 185977 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 113436 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
88%
745мм
Популярнi новини

Атака дронів у підмосков'ї: у ЦПД РНБО повідомили, що було уражено і чому це важливо

28 травня, 06:58 • 27321 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

28 травня, 07:26 • 68889 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

28 травня, 07:37 • 47233 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 77895 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

14:15 • 26289 перегляди
Публікації

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

14:15 • 27138 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 134683 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 148158 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 153410 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 185979 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Павло Дуров

Марк Рютте

Олександр Штубб

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Берлін

Дніпро

Черкаси

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

13:39 • 15243 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 78576 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 48494 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 53462 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 121113 перегляди
Актуальне

Telegram

Х-101

Кх-59

Старлінк

SWIFT

лавров заявив, що Німеччина "сповзає до краху" на тлі заяв про передачу Києву далекобійних ракет

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Лавров відреагував на слова Мерца про передачу Україні далекобійних ракет. За його словами, Німеччина рухається до краху, як це було раніше.

лавров заявив, що Німеччина "сповзає до краху" на тлі заяв про передачу Києву далекобійних ракет

Міністр закордонних справ росії сергій лавров відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва. Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливої передачі далекобійних ракет для Києва, підкреслив, що Німеччина "сповзає по площині, якою вже рухалася до свого краху".

Нагадаємо

Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. Україна може атакувати військові позиції у рф для самозахисту.

Жодних обмежень щодо дальності зброї, що постачається в Україну, більше немає ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців

– уточнив Мерц.
Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати
Київ
Brent
$64.24
Bitcoin
$107,522.90
S&P 500
$5,905.19
Tesla
$361.27
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,322.19
Ethereum
$2,629.14