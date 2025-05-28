Министр иностранных дел россии сергей лавров отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможной передачи дальнобойных ракет для Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможной передачи дальнобойных ракет для Киева, подчеркнул, что Германия "сползает по плоскости, по которой уже двигалась к своему краху".

Напомним

Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии. Украина может атаковать военные позиции в рф для самозащиты.