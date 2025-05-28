лавров заявил, что Германия "сползает к краху" на фоне заявлений о передаче Киеву дальнобойных ракет
Киев • УНН
Лавров отреагировал на слова Мерца о передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, Германия движется к краху, как это было раньше.
Министр иностранных дел россии сергей лавров отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможной передачи дальнобойных ракет для Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможной передачи дальнобойных ракет для Киева, подчеркнул, что Германия "сползает по плоскости, по которой уже двигалась к своему краху".
Напомним
Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии. Украина может атаковать военные позиции в рф для самозащиты.
Никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого в Украину, больше нет ни со стороны англичан, ни со стороны французов, ни со стороны нас, ни со стороны американцев