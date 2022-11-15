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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 43437 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Кулеба про ракетну атаку: припиніть пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми

Кулеба про ракетну атаку: припиніть пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми

Київ • УНН

 • 344789 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав більше не пропонувати прийняти російські ультиматуми. Про це він написав у Twitter, коментуючи сьогоднішню ракетну атаку росії, передає УНН

Цитата

"Зараз російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось що говорить росія щодо мирних переговорів. Припиніть пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Вдень 15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, є "прильоти" у житлові будинки Києва, критичну інфраструктуру Харкова та Рівного. У деяких містах спрацювала ППО.

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