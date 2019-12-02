КСУ завтра візьметься за справу щодо повноважень Президента призначати голову ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Конституційний суд України розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень закону "Про Державне бюро розслідувань" стосовно повноважень Президента України, зокрема, призначати на посаду директора ДБР. Про це УНН повідомили у пресслужбі КСУ.
"3 грудня о 10 годині Велика палата КСУ на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої, пункту 1 частини третьої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 року № 794–VIII", - вказали у суді.
Автори клопотання оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента України призначати на посаду директора ДБР, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Бюро, його першого заступника та заступника.
На думку народних депутатів України, стаття 106 Конституції України, яка містить вичерпний перелік повноважень Президента України, не передбачає призначення ним керівників центральних органів виконавчої влади (у тому числі директора Бюро), членів конкурсної комісії з відбору керівників будь-яких центральних органів виконавчої влади.
Нагадаємо, КСУ передав до Венеційської комісії справу щодо дострокового припинення повноважень нардепів.