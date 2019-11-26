КСУ передав до Венеційської комісії справу щодо дострокового припинення повноважень нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Велика палата Конституційного Суду України скерувала на розгляд до Венеційської комісії справу щодо дострокового припинення повноважень нардепів і будуть очікувати на її висновки. Про це повідомили судді КСУ сьогодні під час розгляду справи, передає кореспондент УНН.
Так, справу за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання) передано на розгляд до Венеційської комісії і судді очікуватимуть її рішення.
За інформацією суддів КСУ, наступне засідання Венеційської комісії відбудеться 6-7 грудня, на якому вони нададуть висновки до справи.
Додамо, близько 16:00 завершилися слухання всіх сторін і суд продовжив розгляд справи у закритому засіданні.
Нагадаємо, Конституційний суд України о 10:00 почав розгляд справи щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.