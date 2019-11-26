КСУ розпочав розгляд справи щодо дострокового припинення повноважень нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Велика палата Конституційного Суду України розпочала розгляд справи за конституційним зверненням ВРУ щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України, передає кореспондент УНН.
Так, Конституційний суд України о 10:00 почав розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання).
Додамо, що до розгляду справи у вигляді усного провадження залучені представники Верховної Ради України та Президента України Володимира Зеленського.
Раніше в УНН повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.