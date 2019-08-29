Президент вніс законопроект змін щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України), повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) зареєстрований сьогодні під номером 1027.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про зменшення конституційного складу ВР та закріплення пропорційної виборчої системи.