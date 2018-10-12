КСУ визнав неконституційним право Мінфіну отримувати інформацію з персональними даними

За інформацією прес-служби, до КСУ звернулася з конституційним поданням Уповноважена ВР з прав людини, в якому просила визнати неконституційними окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, що стосується надання Мінфіну права на отримання інформації, яка містить персональні дані.

“Цим рішенням суд визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України (далі — Кодекс) щодо права Міністерства фінансів України (далі — Міністерство) отримувати інформацію, що містить персональні дані”, — зазначили у суді.

На думку КСУ, "повноваження міністерства на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані, є дискреційними, а тому вкрай необхідно, щоб оспорювані положення Кодексу, які є підставою для здійснення відповідних повноважень Міністерством, узгоджувалися з конституційним принципом верховенства права, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та заборона свавілля.

При цьому суд зауважує, що міністерство може бути наділене повноваженнями щодо отримання та обробки інформації, що містить персональні дані, лише для досягнення легітимної мети.

Тобто, на думку КСУ, оспорюваними положеннями Кодексу не передбачено критеріїв визначення змісту та обсягу інформації, що містить персональні дані, категорій осіб як суб’єктів персональних даних, проміжків часу, яких мають стосуватися персональні дані, строків, порядку та умов їх зберігання, що унеможливлює настання відповідальності держави за можливі зловживання.

Згідно з рішенням суду, вказані положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд завершив слухання з питання банківської таємниці та персональних даних.