КСУ признал неконституционным право Минфина получать информацию с персональными данными
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным положение Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов получать информацию, содержащую персональные данные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, передает УНН.
По информации пресс-службы, в КСУ обратилась с конституционным представлением Уполномоченный по правам человека, в котором просила признать неконституционными отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины, касающиеся предоставления Минфину права на получение информации, содержащей персональные данные.
“Этим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI „Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины (далее — Кодекс) о праве Министерства финансов Украины (далее — Министерство) получать информацию, содержащую персональные данные”, — отметили в суде.
По мнению КСУ, "полномочия министерства на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения Кодекса, который является основанием для осуществления соответствующих полномочий Министерством, согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическое определенность и запрет произвола.
При этом суд отмечает, что министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.
То есть, по мнению КСУ, оспариваемыми положениями Кодекса не предусмотрено критериев определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, промежутков времени, которые должны касаться персональных данных, сроков, порядка и условий их хранения, что исключает наступление ответственности за возможные злоупотребления.
Согласно решению суда, указанные положения теряют силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.
Как сообщал УНН, Конституционный суд завершил слушания по вопросу банковской тайны и персональных данных.