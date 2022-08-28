Корпорація Dell повністю припинила роботу у Росії

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"У середині серпня ми закрили всі наші офіси та припинили всі операції в Росії", - заявив представник компанії Майк Сієменас агентству Reuters.

"Ще у лютому ми ухвалили рішення не продавати і не обслуговувати наші продукти в Росії, Білорусі, а також у Донецькій та Луганській областях України", - додав він.

Як повідомив у четвер профільний портал CNews, Dell була найбільшим постачальником серверів у Росію, а в російському представництві корпорації працювало близько 50 осіб.

При звільненні співробітникам виплатять до восьми окладів, а також дозволять залишити собі техніку, повідомили джерела CNews.

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Техногігант IBM остаточно пішла з РФ та звільняє своїх співробітників.