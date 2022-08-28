Корпорация Dell полностью прекратила работу в России

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"В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России", - заявил представитель компании Майк Сиеменас агентству Reuters.

"Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Белоруссии, а также в Донецкой и Луганской областях Украины", - добавил он.

Как сообщил в четверг профильный портал CNews, Dell была крупнейшим поставщиком серверов в Россию, а в российском представительстве корпорации работало около 50 человек.

При увольнении сотрудникам выплатят до восьми окладов, а также позволят оставить себе технику, сообщили источники CNews.

Напомним

Техногигант IBM окончательно ушла из РФ и увольняет своих сотрудников.