Корпорация Dell полностью прекратила работу в России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Один из крупнейших мировых производителей компьютеров, периферии и серверного оборудования американская корпорация Dell заявила в субботу, что полностью прекратила работу в России и закрыла свое российское представительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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"В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России", - заявил представитель компании Майк Сиеменас агентству Reuters.
"Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Белоруссии, а также в Донецкой и Луганской областях Украины", - добавил он.
Как сообщил в четверг профильный портал CNews, Dell была крупнейшим поставщиком серверов в Россию, а в российском представительстве корпорации работало около 50 человек.
При увольнении сотрудникам выплатят до восьми окладов, а также позволят оставить себе технику, сообщили источники CNews.
Напомним
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