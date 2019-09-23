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"Колос" та "Олександрія" не визначили переможця заключної гри туру УПЛ

"Колос" та "Олександрія" не визначили переможця заключної гри туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У 8 турі Української Прем'єр-ліги ковалівський "Колос" і "Олександрія" зіграли внічию, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу змагань.

Даний поєдинок став, мабуть, найжорсткішим у поточному сезоні. Буквально з перших хвилин і до фінального свистка обидві команди не жаліли одна одну. Стиків на полі було дуже багато, деяким гравцям це коштувало травм.

При тому, що суто в ігровому плані гра виявилася прекрасною – багатою на події, безкомпромісну боротьбу, забиті м’ячі й таку кількість гольових моментів, що рахунок міг бути і 3:3. Проте цифри на табло були 1:1. У першій половині з пенальті рахунок відкрив Костишин, а в наступному таймі Бабогло вирівняв становище.

До вашої уваги склади команд:

"Колос": Волинець, Максименко, Чорноморець, Зозуля, Парамонов, Мілько, Оріховський, Ільїн, Волков (Морозко 55), Костишин, Нехтій (Кожушко 81).

"Олександрія": Паньків, Стецьків, Шендрік, Дубра (Третьяков 46), Гречишкін, Ковалець, Запорожан, Лучкевич, Задерака (Сітало 79), Безбородько (Бабогло 46), Шастал.

Зауважимо, "Олександрія" з 13 балами посідає 3 місце, а "Колос" відстає на два пункти – 7.

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