Клуб-аутсайдер Сегунди: стало відоме можливе продовження кар'єри Луніна

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Представник іспанської Сегунди увійшов до потенційної згоди по оренді голкіпера "Реалу" та збірної України Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Pucela Fichales.

На українця, який на правах оренди виступає за клуб Прімери "Вальядолід", претендує "Ов'єдо".

Повідомляється, що мадридському "Реалу" і самому стражу воріт даний варіант є цікавим. Адже в українця з'явиться стабільна ігрова практика.

Зазначено, що серед інших варіантів є перехід Луніна на правах в оренду в "Альмерію" (36 очок і друга сходинка Сегунди) або "Дніпро-1", які є менш реальнішими за "Ов'єдо"

Наразі "Ов'єдо" веде боротьбу за збереження прописки в Сегунді – 22 очки і 17 місце (1 бал до зони вильоту).

Відзначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за "Вальядолід" лише один матч в Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.

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