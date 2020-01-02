Клуб-аутсайдер Сегунди: стало відоме можливе продовження кар'єри Луніна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Представник іспанської Сегунди увійшов до потенційної згоди по оренді голкіпера "Реалу" та збірної України Андрія Луніна, повідомляє УНН з посиланням на ресурс Pucela Fichales.
На українця, який на правах оренди виступає за клуб Прімери "Вальядолід", претендує "Ов'єдо".
Повідомляється, що мадридському "Реалу" і самому стражу воріт даний варіант є цікавим. Адже в українця з'явиться стабільна ігрова практика.
Зазначено, що серед інших варіантів є перехід Луніна на правах в оренду в "Альмерію" (36 очок і друга сходинка Сегунди) або "Дніпро-1", які є менш реальнішими за "Ов'єдо"
Наразі "Ов'єдо" веде боротьбу за збереження прописки в Сегунді – 22 очки і 17 місце (1 бал до зони вильоту).
Відзначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за "Вальядолід" лише один матч в Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.