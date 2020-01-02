Клуб-аутсайдер Сегунды: стало известно о возможном продолжении карьеры Лунина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Представитель испанской Сегунды вошел в потенциальной согласия по аренде голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает УНН со ссылкой на ресурс Pucela Fichales.
На украинском, который на правах аренды выступает за клуб Примеры "Вальядолид", претендует "Овьедо".
Сообщается, что мадридскому "Реалу" и самому стражу ворот данный вариант интересен. Ведь в украинском появится стабильная игровая практика.
Отмечено, что среди других вариантов является переход Лунина на правах в аренду в "Альмерию" (36 очков и вторая ступень Сегунды) или "Днепр-1", которые являются менее реальнее "Овьедо"
Сейчас "Овьедо" ведет борьбу за сохранение прописки в Сегунде - 22 очка и 17 место (1 балл в зону вылета).
Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл за "Вальядолид" лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинском рассчитано до лета 2020 года.