Кличко закликав Раду визначити правила їзди на електросамокатах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, мер зауважив, що рух такого виду "транспорту", як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України.
"Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія"? Адже йдеться про безпеку руху, про здоров’я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів", - зазначив Кличко.
Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух, продовжив він.
"...Тому я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради: розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах", – заявив мер.
Зазначимо, що напередодні стало відомо, що одна з компаній запустила у Києві сервіс прокату електросамокатів. Водночас, мер Києва Віталій Кличко заявив, що компанія розмістила пункти прокату електросамокатів без погодження з містом. А також закликав їх прибрати. За його словами, рух електросамокатів не врегульований чинним законодавством України, тож місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг.
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Нагадаємо, за два роки у Києві послугами громадського велопрокату скористались понад 75 тис. разів.