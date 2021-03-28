Київське "Динамо" розгромило однойменний бухарестський клуб

Деталі

Проникаюча передача в штрафну від Де Пени прийняв Денис Гармаш і віддав результативний простріл на Клейтона. Наприкінці тайму Богдан Лєднєв пробив із вільної позиції – 2:0. Крапку у зустрічі в додатковий час поставив Даниїл Хондак – 3:0.

Склад "Динамо" Київ: Бойко (Моргун, 80) – Тимчик (Біловар, 71), Кендзьора (Скорко, 63), Андрієвський (Хондак, 87), Сідклей (Кузик, 82) – Шепелєв (Горбач, 87) – де Пена (Н.Волошин, 46), Лєднєв (Михайленко, 71), Буяльський (В.Волошин, 46), Клейтон (Надольський, 80) – Гармаш (Ванат, 46).

Доповнення

У 20-му турі УПЛ "Динамо" проведе гостьовий поєдинок із "Олександрією".