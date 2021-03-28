Киевское "Динамо" разгромило одноименный бухарестский клуб

Детали

Проникающая передача в штрафную от Де Пены принял Денис Гармаш и отдал результативный прострел на Клейтона. В конце тайма Богдан Леднев пробил по вольной позиции — 2:0. Точку во встрече в дополнительное время поставил Даниил Хондак — 3:0.

Состав “Динамо” Киев: Бойко (Моргун, 80) — Тимчик (Биловар, 71), Кендзера (Скорко, 63), Андриевский (Хондак, 87), Сидклей (Кузык, 82) — Шепелев (Горбач, 87) — где Пена (Н.Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Буяльский (В.Волошину, 46), Клейтон (Надольский, 80) — Гармаш (Ванат, 46).

Дополнение

В 20-м туре УПЛ “Динамо” проведет гостевой поединок с “Александрией”.