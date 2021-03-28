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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 17367 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 31015 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 137902 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191734 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191686 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276505 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321890 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157718 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143071 просмотра

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Киевское "Динамо" разгромило одноименный бухарестский клуб

Киевское "Динамо" разгромило одноименный бухарестский клуб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В товарищеском матче, который состоялся в Киеве на стадионе “Динамо” им. Лобановского, “бело-синие” одержали победу над бухарестским “Динамо”, передает корреспондент УНН.

Детали

Проникающая передача в штрафную от Де Пены принял Денис Гармаш и отдал результативный прострел на Клейтона. В конце тайма Богдан Леднев пробил по вольной позиции — 2:0. Точку во встрече в дополнительное время поставил Даниил Хондак — 3:0.

Состав “Динамо” Киев: Бойко (Моргун, 80) — Тимчик (Биловар, 71), Кендзера (Скорко, 63), Андриевский (Хондак, 87), Сидклей (Кузык, 82) — Шепелев (Горбач, 87) — где Пена (Н.Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Буяльский (В.Волошину, 46), Клейтон (Надольский, 80) — Гармаш (Ванат, 46).

Дополнение

В 20-м туре УПЛ “Динамо” проведет гостевой поединок с “Александрией”.

Украинские Национальные Новости

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