Кирило Тимошенко: тему відставки Степанова в ОП не піднімали

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"Міністр охорони здоров'я працює. До речі, сьогодні на Одещині заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко намагається пришвидшити темпи вакцинації в регіоні. Бо ми не дуже задоволені з цього приводу.

Тому, навіть якщо захочуть відправити у відставку якогось міністра – це буде виноситися відкрито у ВР. А ВР буде приймати рішення згідно з поданням КМУ, або з того, що депутати ініціюють такий привід. Зараз про це (відставку Степанова - ред.) мова не ведеться", - пояснив Тимошенко.