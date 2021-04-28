Кирило Тимошенко: тему відставки Степанова в ОП не піднімали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Офісі Президента не порушували питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, коментуючи заяву народного депутата Олексія Гончаренка про те, що в ОП "планується відставка Степанова".
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"Міністр охорони здоров'я працює. До речі, сьогодні на Одещині заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко намагається пришвидшити темпи вакцинації в регіоні. Бо ми не дуже задоволені з цього приводу.
Тому, навіть якщо захочуть відправити у відставку якогось міністра – це буде виноситися відкрито у ВР. А ВР буде приймати рішення згідно з поданням КМУ, або з того, що депутати ініціюють такий привід. Зараз про це (відставку Степанова - ред.) мова не ведеться", - пояснив Тимошенко.