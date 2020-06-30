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Кінець місяця буде сприятливим для важливих справ: астролог дала прогноз на липень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Кінець місяця буде сприятливим для важливих справ, життєвих змін і дорогих покупок. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту в Дрездені, автор щорічного видання “Астрологічний календар для України” Олена Осипенко.

“Весь період з 1 до 12 липня, за можливості, робіть тільки поточні справи. Не починайте важливих і значимих у житті процесів. Так, з 13 травня і до 12 липня всі люди на Землі проходять період двох важливих ретроградних планет і коридор з трьох затемнень. До 12 липня Меркурій продовжує свій ретроградний шлях і несприятливо починати важливі справи, вони можуть гальмуватися в часі і не давати результат, який ви очікуєте”, — розповідає вона.

Астролог зазначає, що в цей період потрібно бути особливо обачними, якщо потрібно підписати контракт, зробити далеку подорож, купити дорогу річ, послати повідомлення або зробити операцію. Ретельно перевіряйте будь-який текст, оскільки підвищена ймовірність помилок і неправильного розуміння сенсу. У цей період можна робити будь-яку підготовчу і поточну роботу, робити ремонт, реконструкцію і реорганізацію, але не нові починання.

"Вже 5 липня ми всі разом проживемо і опрацюємо напівтіньове місячне затемнення, точна фаза якого відбудеться о 7:30 ранку за Києвом, а далі на спадайочому Місяці і на повільній швидкості через "витівки"сретроградного Меркурія — будемо поступово виходити з коридору затемнень. Але це зовсім не означає, що ми повинні сидіти і нічого не робити. У такі періоди якраз зростає кількість справ з підготовки до найближчого сприятливого періоду з 23 липня по 6 серпня. Наприклад, ви шукайте роботу і в такий підготовчий період потрібно кинути на це всі сили і її знайти, а потім в сприятливий період на зростаючому Місяці підписати робочий контракт“, — радить Осипенко.

Вона акцентує увагу на те, що якщо Ви хочете купити нерухомість — активно шукайте її саме зараз, в період ретроградності, можна навіть дати завдаток за неї, а в сприятливий період оформите у нотаріуса документи квартири або будинку в свою власність.

Крім того, важливу дорогу покупку також краще перенести на період з 23 липня по 6 серпня.

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“Якщо не виходить відкласти важливі справи на сприятливий період, то в крайньому випадку використовуйте: 1 (після 9:45), 2, 11, 12, 13 (до 15:00), 15 (до 14:00), 18 (після 17:25), 19. На тижні до Нового місяця, яке відбудеться 20-го липня — завершуйте свої раніше розпочаті справи, підводьте підсумки роботи, не перевантажуйте свій організм великими фізичними навантаженнями. Постарайтеся не переходити в новий місячний цикл з боргами, які потрібно було віддати раніше. 20 липня о 20:33 відбудеться точна фаза Молодика. У першу годину після точної фази (до 21:30) плануйте заходи на місячний місяць вперед. На зростаючому Місяці починайте справи: 23, 24, 25, 26, 28 (до 13:45), 29 (після 16:15), 30, 31 (15: 00- 21:30)”, — повідомляє вона.

Так, за її словами, головна подія червня напівтіньове місячне затемнення, точна фаза якого відбудеться о 7:30 ранку. На території України дане затемнення не спостерігатиметься, так як в цей час Місяць вже зайде за лінію горизонту.

“Два світила Сонце і Місяць будуть перебувати в двох протилежних знаках: Місяць — в 14-му градусі Козерога, а Сонце — в 14-му градусі Рака. Рак символізує материнство, Батьківщину, родові традиції, рідну домівку, сім’ю. А Козеріг, в якому розташувався Місяць затемнення — означає прагнення до ясного усвідомлення мети і динамічного її досягнення. Дане місячне затемнення, активізуючи ці два протилежні знаки, піднімає питання наших найбільш глибинних емоцій, пов’язаних зі ставленням до своїх батьків — матері і батька. Для багатьох людей це нескінченно болюча тема. Якщо у Вашому житті це саме так, то Ваше Життя тільки починається, ось з цього затемнення”, — стверджує Осипенко.

Астролог повідомляє, щоб домогтися результату, потрібно навчитися керувати своїми емоціями. Дане місячне затемнення протягом року може коригувати наші життєві цілі, щоб ми прислухалися до себе і перетворили сумніви в Віру, образи — в прощення, різні страхи — в бажання жити і перемагати

“Місячне затемнення завжди відбувається в серпні. Місяць це емоції, і наш психічний стан в такі дні залишає бажати кращого. Більше буває різних надзвичайних ситуацій, побутових травм, пожеж, аварій на дорогах. Періоди затемнень виявляють наші слабкі місця, виносять їх на поверхню і через події в нашому житті демонструють — з чим нам потрібно в собі попрацювати. Причому, у кожного затемнення є свій гороскоп і особливе розташування планет. Таким чином, сонячні або місячні затемнення включають деяких з нас в процес необхідної еволюції через резонанс з нашим індивідуальним гороскопом ”, - стверджує вона.

Так, місячне затемнення 5-го липня може ініціювати зміни в житті людей, народжених з 2 по 8 липня і з 1 по 7 січня. А також може підштовхнути до необхідних трансформацій людей, народжених з 30 березня до 5 квітня і з 2 по 8 жовтня.

“Перед будь-яким затемненням бажано зробити хороше прибирання в життєвому просторі, в якому ви живете. Сприятливо витримати триденний пост, виключивши м’ясо і алкоголь. Ефект повного Місяця виносить на поверхню те, що було до цього надійно приховано в підсвідомості і контролювалося розумом. Тому весь час фіксуйте свою увагу на позитивних думках, говорите добрі слова своїм близьким, друзям та іншим людям. Пам’ятайте, що якими ми будемо в момент затемнення — таку програму ми включаємо як мінімум, на півроку вперед. Опрацьовуючи це місячне затемнення ми, пройшовши через нього, виходимо з коридору з трьох затемнень. Подумайте, згадуючи важливі події червня, і подякуйте за них Всесвіту, Вищим Силам. Навіть якщо вони були складними і критичними”, — підсумовує Осипенко.

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