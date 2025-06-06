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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 43028 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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Хмельниччину вночі атакував ворог: є пошкодження

Київ • УНН

 • 2208 перегляди

Вночі ворог атакував Хмельницьку область. Пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, паркан та два автомобілі. Попередньо, без травмованих.

Хмельниччину вночі атакував ворог: є пошкодження

У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки рф пошкоджено житловий будинок, інші споруди та автомобілі, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Попередньо - обійшлося без травмованих

- написав Тюрін.

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря06.06.25, 06:23 • 6490 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Хмельницька область
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