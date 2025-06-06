Хмельниччину вночі атакував ворог: є пошкодження

У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки рф пошкоджено житловий будинок, інші споруди та автомобілі, повідомив у п'ятницю голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів. Попередньо - обійшлося без травмованих - написав Тюрін.

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