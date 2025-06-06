Хмельницкую область ночью атаковал враг: есть повреждения

В Хмельницкой области в результате ночной атаки рф поврежден жилой дом, другие сооружения и автомобили, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область. Сейчас идет уточнение информации о всех последствиях. Уже известно о повреждении частного жилого дома, двух хозяйственных построек, забора и двух автомобилей. Предварительно - обошлось без травмированных - написал Тюрин.

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