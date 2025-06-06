Хмельницкую область ночью атаковал враг: есть повреждения
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Хмельницкую область. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, забор и два автомобиля. Предварительно, без травмированных.
В Хмельницкой области в результате ночной атаки рф поврежден жилой дом, другие сооружения и автомобили, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область. Сейчас идет уточнение информации о всех последствиях. Уже известно о повреждении частного жилого дома, двух хозяйственных построек, забора и двух автомобилей. Предварительно - обошлось без травмированных
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