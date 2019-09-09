ХК “Донбас” став п’ятиразовим переможцем “Donbass Open Cup-2019”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дружківці матчем "Донбас" – "Краковія" завершився передсезонний турнір "Donbass Open Cup-2019". Про це інформує сайт донецького клубу, передає УНН.
У вирішальному матчі між собою зійшлися “Донбас” і польська “Краковія” — команди, які виграли дві стартові зустрічі, і підійшли до очного протистояння з рівною кількістю очок в турнірній таблиці.
В перших двох періодах донеччани повели з рахунком 3:0. Шайби закинули Віктор Захаров, Євген Белухін та Олександр Костіков. У заключному відрізку команди обмінялися шайбами, що дозволило виграти “Донбасу” 4:1.
В іншому протистоянні турніру “Кременчук” завдав фіаско минулорічному переможцю змагань “Заглембе” 6:2.
Відзначимо, що “Донбас” набрав максимальні 9 очок і став 5-кратним переможцем турніру. Друге місце у “Краковії” — 6 балів, далі йде “Кременчук” — 3.