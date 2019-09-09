ХК "Донбасс" стал пятикратным победителем "Donbass Open Cup-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Дружковке матчем "Донбасс" - "Краковия" завершился предсезонный турнир "Donbass Open Cup-2019". Об этом сообщает сайт донецкого клуба, передает УНН.
В решающем матче между собой сошлись “Донбасс” и польская “Краковия” — команды, которые выиграли две стартовые встречи, и подошли к очному противостоянию с равным количеством очков в турнирной таблице.
В первых двух периодах дончане повели со счетом 3:0. Шайбы забросили Виктор Захаров, Евгений Белухин и Александр Костиков. В заключительном отрезке команды обменялись шайбами, что позволило выиграть “Донбассу” 4:1.
Во втором противостоянии турнира “Кременчуг” нанес фиаско прошлогоднем победителю соревнований “Заглембе” 6:2.
Отметим, что “Донбасс” набрал максимальные 9 очков и стал 5-кратным победителем турнира. Второе место в “Краковии” — 6 баллов, далее идет “Кременчуг” — 3.