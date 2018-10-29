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Хет-трик Суареса приніс "Барселоні" розгромний виграш у "Ель Класико"

Київ • УНН

 • 8727 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Мадридський “Реал” зазнав розгромної поразки в “Ель Класико”, поступившись з різницею в чотири голи на “Камп Ноу”, передає кореспондент УНН.

Швидкий гол відбувся у ворота “галактікос” в якому Альба увірвався у штрафну та скинув на Коутіньо, який вбігав другим темпом та вколотив ігровий снаряд. Порушення правил Варана наприкінці півгодини баталії дозволило пробити пенальті Суаресу — 2:0.

Попри пропущений гол на початку другої частини поєдинку каталонці не збавили обертів та надалі забивали тільки вони.

Суарес ефектним ударом головою та забитим м’ячем у контратаці оформив хет-трик, а останній “цвях” у ворота Куртуа вбив Артуро Відаль — 6:1.

Примітно, що каталонський клуб виступав без бомбардира Ліонеля Мессі у якого була зламана рука.

Зазначимо, що дане фіаско мадридців стало третьою підряд. Клуб Лопетегі з 14 очками опустився на 9 рядок. “Барселона” з 21 пунктом очолила таблицю.

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