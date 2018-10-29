Хет-трик Суареса принес "Барселоне" разгромный выигрыш в "Эль Класико"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Мадридский “Реал” потерпел разгромное поражение в “Эль Классико”, уступив с разницей в четыре гола на “Камп Ноу”, передает корреспондент УНН.
Быстрый гол состоялся в ворота “галактикос” в котором Альба ворвался в штрафную и сбросил на Коутиньо, который вбегал вторым темпом и вколотил игровой снаряд. Нарушение правил Варана исходе получаса баталии позволило пробить пенальти Суаресу — 2:0.
Несмотря на пропущенный гол в начале второй части поединка каталонцы не сбавили обороты и в дальнейшем забивали только они.
Суарес эффектным ударом головой и забитым мячом в контратаке оформил хет-трик, а последний “гвоздь” в ворота Куртуа убил Артуро Видаль — 6:1.
Примечательно, что каталонский клуб выступал без бомбардира Лионеля Месси у которого была сломана рука.
Отметим, что данное фиаско мадридцев стало третьим подряд. Клуб Лопетеги с 14 очками опустился на 9 строчку. “Барселона” с 21 пунктом возглавила таблицу.